Банковская группа Новикомбанка по итогам января — сентября 2017 года получила чистую прибыль в размере около 3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные отчетности банка по МСФО.

«Такой результат соответствует значению показателя рентабельности акционерного капитала на уровне 61% годовых и является одним из лучших в отечественной банковской отрасли», — подчеркивается в сообщении кредитной организации. Напомним, годом ранее банком был получен значительный убыток за аналогичный период.

По итогам января — сентября 2017-го показатель валюты баланса банковской группы Новикомбанка увеличился на 23% и превысил 279 млрд рублей. Рост активов определялся преимущественно увеличением кредитного портфеля на 24%. На 30 сентября объем выданных банковской группой ссуд достиг 143 млрд рублей.

Остатки на клиентских счетах выросли на 24% до 234 млрд рублей. «Этот источник позволил группе расширить объем кредитования, а также сохранить существенный резерв ликвидности», — отмечается в релизе Новикомбанка. Уточняется, что при этом расходы на привлечение ресурсов снизились на 16% до 9,7 млрд рублей.



«Опубликованная финансовая отчетность подтверждает продолжающееся быстрое расширение масштабов деятельности Новикомбанка, которое нашло отражение в росте активов группы. Банк сфокусирован на обслуживании предприятий промышленности и сегмента услуг в высокотехнологичных и наукоемких областях экономики. Это определяет динамику отраслевых сегментов кредитного портфеля. Увеличился портфель кредитов, предоставленных на финансирование научно-производственной деятельности. Значительная доля кредитного портфеля формируется за счет ссуд, предоставленных предприятиям автопрома, авиационной промышленности и прочих отраслей машиностроения», — говорится в релизе.



«На протяжении отчетного периода группа Новикомбанка осуществляла деятельность в условиях расширяющегося предложения кредитных ресурсов крупными участниками рынка и снижения процентных ставок. Такая рыночная конъюнктура оказывала давление на доходность кредитных портфелей банков и ограничивала финансовые результаты их деятельности. Тем не менее успешная клиентская политика, эффективные процедуры обработки кредитных заявок и современные подходы к структурированию сделок позволили группе Новикомбанка сохранить качественную базу доходов и сформировать процентные доходы в размере 15,9 млрд рублей», — подчеркивают в Новикомбанке.

Также сообщается, что капитализация полученной прибыли позволила группе увеличить объем собственных средств на 57% до 7,9 млрд рублей.

