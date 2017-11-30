Уровень безработицы в еврозоне сократился до 8,8% в октябре 2017 года по сравнению с 8,9% месяцем ранее, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на данные Евростата. По сравнению с октябрем прошлого года уровень безработицы в зоне евро сократился на 1 процентный пункт с 9,8%.



В ЕС уровень безработицы также снизился с 7,5% в сентябре до 7,4% в октябре. Это самый низкий уровень безработицы с ноября 2008 года. Годом ранее, в октябре 2016 года, уровень безработицы в ЕС составлял 8,3%.



По данным Евростата, более 18,2 млн человек в ЕС, из которых 14,3 млн – в зоне евро, числились безработными в октябре 2017 года. За год (с октября 2016-го по октябрь 2017-го) число безработных сократилось на 2,07 млн в ЕС и на 1,47 млн в еврозоне. За этот период уровень безработицы снизился во всех европейских странах, кроме Финляндии (без изменений).

В октябре 2017 года самый низкий уровень безработицы был зарегистрирован в Чехии (2,7%), на Мальте (3,5%) и в Германии (3,6%), в то время как самый высокий был в Греции (20,6% в августе 2017 года) и Испании (16,7%).

Евростат также приводит свою оценку по безработице в США, согласно которой показатель снизился на 0,1 п. п. до 4,1% в октябре 2017 года. Годом ранее уровень безработицы в Штатах составлял 4,8%.