Любое снижение предельной долговой нагрузки скажется на 85% рынка микрофинансирования, заявил в ходе XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.



Сейчас на микрофинансовом рынке действует предельная долговая нагрузка на клиента в размере «трех иксов» (3Х), то есть переплата потребителя по займу в МФО не может превышать 300% от первоначального размера тела займа.



«Мы предлагаем потолок снизить — предлагаем введение предельного размера обязательств заемщика перед микрофинансовыми организациями в размере 2,5Х (не более 250% от первоначального размера тела займа. — Прим. ред.). При достижении этого предела проценты, а также иные платежи начисляться уже не будут», — сказал Кочетков.

Он напомнил, что при установлении размера предельной долговой нагрузки перед регулятором стояла задача оценить чувствительность рынка к снижению «иксов».



«Мы поняли, что любое снижение предельной долговой нагрузки скажется на 85% от всего рынка», — заявил Кочетков.

В ходе анализа чувствительности МФО к установлению законодательных ограничений предельной задолженности заемщика по договору потребительского займа по отношению к сумме займа было решено разделить анализ по двум видам продуктов. Выяснилось, минимально допустимым значением коэффициента для сегмента PDL (займы до зарплаты), то есть для 1,38 тыс. МФО, является именно значение 2,5Х.

При этом, согласно анализу ЦБ, 577 компаний, формирующих 61% портфеля всего сегмента PDL, ощутят существенную нагрузку, при этом около 5% МФО из сегмента (67 МФО, на которые приходится 14% портфеля сегмента) не смогут соблюсти требования НМО1 (норматив достаточности собственных средств МФО).

При введении же коэффициента 2Х более половины компаний сегмента, на которые приходится 77% портфеля сегмента, будут иметь отрицательную рентабельность. В их числе около 10 из 20 крупнейших игроков.

Одновременно для сегмента Installments (другие потребительские займы физических лиц, до года), в котором работают 757 МФО, приемлемым является значение коэффициента 1,5Х. При нем небольшие компании, формирующие 11% общего портфеля, будут иметь тот или иной убыток, а 2% МФО столкнутся с трудностями при соблюдении НМО1.