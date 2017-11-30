Российским кредитным организациям будет предложен четвертый выпуск купонных облигаций Банка России (№ 4-04-22BR1-7). О соответствующем решении регулятора сообщает пресс-служба ЦБ.

Согласно утвержденному решению о выпуске, объем эмиссии составит 200 млрд рублей: по закрытой подписке будет размещено 200 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации будут размещены сроком на 92 дня с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода. Датой начала размещения указано 12 декабря 2017 года. Погашение облигаций и выплата купонного дохода планируются 14 марта 2018 года.

Напомним, ранее были проведены аукционы по размещению первых трех выпусков КОБР.

Первый выпуск КОБР был размещен 15 августа этого года в полном объеме — 150 млрд рублей. Спрос был выше — порядка 173,5 млрд по номиналу. Обязательства по данному выпуску были исполнены Центробанком 15 ноября.

При размещении регулятором второго выпуска КОБР банки по итогам трех аукционов, проведенных в октябре и ноябре, не выбрали лимит. При общем объеме предложения 500 млрд рублей совокупный спрос со стороны банков (и объем размещения) по номиналу составил порядка 226,1 млрд рублей (примерно 175,6 млрд, 15,4 млрд и 35,1 млрд на трех аукционах соответственно). Дата погашения облигаций второго выпуска КОБР — 17 января 2018 года.

Спрос на облигации третьего выпуска КОБР оказался еще более низким по сравнению с объемом предложения, составлявшим также 500 млрд рублей. На трех ноябрьских аукционах были размещены облигации в общей сложности на 77,8 млрд рублей по номиналу (примерно на 51,6 млрд, 13,1 млрд и 13 млрд соответственно).

В сегодняшнем сообщении ЦБ указано, что в дальнейшем решения об эмиссии нового выпуска КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности.



Примечательно, что существенно более высокий интерес банки проявляют к другому инструменту, используемому регулятором для поглощения их избыточной ликвидности, — депозитам в ЦБ. Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. На последнем недельном аукционе 28 ноября объем размещения средств банков превысил 1,401 трлн рублей, а максимальный в новой волне депозитных аукционов объем предложения со стороны банков и размещения их средств в ЦБ был зафиксирован на аукционе 21 ноября этого года — 1,668 трлн.