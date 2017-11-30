Уровень инфляции в еврозоне ожидается на уровне 1,5% в ноябре 2017 года, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на предварительную оценку Евростата.



Рассмотрев основные компоненты инфляции в еврозоне, аналитики ожидают, что энергетический сектор будет иметь самый высокий годовой темп в ноябре (4,7% по сравнению с 3% в октябре), за ним следуют еда, алкоголь и табак (2,2% по сравнению с 2,3% в октябре), услуги (1,2%, стабильно по сравнению с октябрем) и неэнергетические промышленные товары (0,4%, стабильно по сравнению с октябрем).

Согласно осеннему экономическому прогнозу Европейской комиссии, инфляция в еврозоне в 2017 году в среднем составит 1,5%, в 2018 году снизится до 1,4%, а в 2019-м вырастет до 1,6%.