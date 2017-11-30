Оператор связи «МегаФон» включил в тарифы «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум» безлимитный трафик для просмотра видео на YouTube. Ранее на «Включайся! Смотри» оператор предоставлял пакет Интернета в размере 20 Гб.

Тарифная линейка «Включайся!», которую оператор представил весной 2017-го , создана на основе анализа потребностей абонентов. Главное в тарифах — это принцип приоритета: для любителей слушать музыку в тарифе предлагаются доступ и безлимитный трафик к музыкальным сервисам; для поклонников общаться в сети оператор наполнил тариф безлимитным трафиком на социальные сети и мессенджеры, «говорящим» абонентам предложили большой пакет минут, а фанатам видео — 50 ТВ-каналов, четыре фильма и безлимитный трафик на сервис «МегаФон.ТВ», а также 20 Гб на YouTube. В итоге были созданы шесть тарифов, названия которых отражали суть предложения: «Общайся», «Слушай», «Смотри», «Пиши», «Говори» и «Премиум».

Смотреть видео безлимитно могут также абоненты тарифа «Включайся! Общайся», где трафик на пользование социальными сетями не тарифицируется, в том числе на просмотр видео внутри сетей, даже через встроенные плееры YouTube, Rutube и Vimeo.