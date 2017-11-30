Бюджет Евросоюза на 2018 год одобрен Советом ЕС и Европарламентом после заключения «примирительного» соглашения сторон 18 ноября. Европейский бюджет на будущий год установлен на уровне 160,1 млрд евро, что на 0,2% больше бюджета на текущий год, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Суммарные платежи из бюджета составят 144,7 млрд евро, что на 14,1% выше показателя бюджета-2017. Рост платежей из бюджета значительно увеличивается в связи с активной реализацией программ, предусмотренных в рамках плана финансового развития Евросоюза на 2014—2020 годы (Multiannual Financial Framework).

Более 66,6 млрд евро в 2018 году будет потрачено на инклюзивный рост в ЕС, что предусматривает повышение конкурентоспособности для стимулирования экономического роста и создание рабочих мест, а также усиление экономической, социальной и территориальной сплоченности.



В числе прочего в будущем году 0,8 млн евро будет выделено из бюджета ЕС для работы Европейской внешнеполитической службы, чтобы активизировать борьбу с дезинформацией. Кроме того, почти 10 млрд евро ежегодно Евросоюз тратит в рамках административных расходов на пенсии, европейские школы и различные командировки сотрудников европейских институтов.