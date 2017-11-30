ООО «Открытый мир» (акционер страховой компании «Опора») подало ходатайство в ФАС России о получении предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение 100% в ГСК «Югория», следует из материалов ведомства.
«В ФАС России 27 ноября 2017 года поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки по приобретению ООО «Открытый мир» 100% голосующих акций АО «ГСК «Югория». В рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия», — отмечается в сообщении.
Срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней с даты получения настоящего ходатайства.
«Да, мы рассматриваем возможность приобретения ГСК «Югория». Говорить о каких-то подробностях пока рано. Это интересный для нас актив, который гармонично вписывается в нашу стратегию развития страхового бизнеса, в том числе за счет приобретения других страховщиков», — сообщил Банки.ру представитель компании.
АО «СК Опора» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. До сентября 2015 года работала под брендом ОАО «Открытие Страхование» и являлась частью финансовой группы «Открытие». В 2016 году компания заняла 79-е место в рэнкинге ведущих страховых компаний России по объему сборов. Основные сборы премий по итогам 2016 года пришлись на страхование имущества юрлиц (21,36%), ДМС (17,78%), сельскохозяйственное страхование (15,75%) и каско (11%). С мая 2017 года компания зарегистрирована в Рязани (ранее головной офис находился в Москве). Региональная сеть представлена семью дополнительными офисами в крупных городах России (Санкт-Петербург, Орел, Краснодар, Курск и др.).
АО «ГСК «Югория» – универсальная розничная компания, средняя по размеру сборов. Входит в одноименную страховую группу, единственным акционером которой является правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По итогам 2016 года компания заняла 24-е место в рэнкинге ведущих страховщиков и 10-е место – по сборам ОСАГО. В страховом портфеле компании в 2016 году 87,04% премий приходится на автострахование (ОСАГО – 62,11%, каско – 24,93%). Региональная сеть компании насчитывает 73 филиала, а также 200 агентств и точек продаж, работающих в 50 регионах России. Головной офис компании расположен в г. Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).