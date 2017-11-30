ООО «Открытый мир» (акционер страховой компании «Опора») подало ходатайство в ФАС России о получении предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение 100% в ГСК «Югория», следует из материалов ведомства.



«В ФАС России 27 ноября 2017 года поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки по приобретению ООО «Открытый мир» 100% голосующих акций АО «ГСК «Югория». В рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия», — отмечается в сообщении.

Срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней с даты получения настоящего ходатайства.



«Да, мы рассматриваем возможность приобретения ГСК «Югория». Говорить о каких-то подробностях пока рано. Это интересный для нас актив, который гармонично вписывается в нашу стратегию развития страхового бизнеса, в том числе за счет приобретения других страховщиков», — сообщил Банки.ру представитель компании.

Опора АО «СК Опора» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. До сентября 2015 года работала под брендом ОАО «Открытие Страхование» и являлась частью финансовой группы «Открытие». В 2016 году компания заняла 79-е место в рэнкинге ведущих страховых компаний России по объему сборов. Основные сборы премий по итогам 2016 года пришлись на страхование имущества юрлиц (21,36%), ДМС (17,78%), сельскохозяйственное страхование (15,75%) и каско (11%). С мая 2017 года компания зарегистрирована в Рязани (ранее головной офис находился в Москве). Региональная сеть представлена семью дополнительными офисами в крупных городах России (Санкт-Петербург, Орел, Краснодар, Курск и др.).