Lloyds Banking Group планирует закрыть еще 49 филиалов и сократить 99 рабочих мест в ответ на растущий спрос на «цифровое банковское обслуживание» среди клиентов, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. В период с июля по октябрь 2017 года банковская группа, объединяющая банки Halifax, Bank of Scotland и Lloyds Bank, закрыла около 100 отделений.

«Клиенты все чаще предпочитают использовать цифровые и мобильные каналы для удовлетворения своих повседневных потребностей в банковской деятельности. В результате количество клиентов, посещающих некоторые из наших филиалов, сократилось за последние годы», — говорится в заявлении.

В прошлом году Lloyds Banking Group объявила о закрытии 400 своих филиалов по всей Великобритании и сокращении 9 тыс. своих сотрудников. В оставшихся отделениях количество сотрудников будет уменьшено до двух человек, поскольку бренд адаптируется к «цифровому банковскому обслуживанию» и открывает девять «мобильных филиалов» Lloyds Bank и Bank of Scotland в Южном Уэльсе, Девоне и Глостершире.