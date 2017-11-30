Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило столичному Зираат Банку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Ключевое положительное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность оказания банку финансовой поддержки в случае необходимости со стороны материнского банка Ziraat Bankasi, который является крупнейшим банком Турции, поясняется в релизе RAEX. Агентство позитивно оценивает высокий уровень достаточности капитала российского банка (Н1.0 на 1 ноября 2017 года — 37,7%, Н1.2 составляет 35,8%) и его устойчивость к обесценению активов (на указанную дату полное обесценение примерно 40% остатка ссудной задолженности не приведет к нарушению нормативов достаточности капитала). Аналитики отмечают высокий уровень сбалансированности активов и пассивов банка на краткосрочном и долгосрочном горизонтах.

К позитивным факторам также отнесены приемлемый уровень рентабельности деятельности банка (ROE по РСБУ за год с 1 октября 2016-го — 8,6%, ROE по МСФО за первое полугодие текущего года — 20,3%) в сочетании с высоким уровнем чистой процентной маржи (8% за первое полугодие 2017 года) и покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (337% за III квартал). Среди прочих позитивных факторов агентство отмечает значительный уровень обеспеченности кредитного портфеля банка и высокую надежность средств, размещенных на корсчетах и в межбанковских депозитах.

Негативное влияние на рейтинг оказывает достаточно высокий уровень концентрации активных операций банка на объектах крупного кредитного риска. Давление на рейтинг также оказывает зависимость ресурсной базы Зираат Банка от средств крупнейшего кредитора, притом что пассивная база нестабильна (наблюдаются чередующиеся притоки и оттоки средств юрлиц в течение года).



Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает недостаточно высокая диверсификация ссудного портфеля банка по отраслям (на три крупнейшие отрасли — операции с недвижимым имуществом, строительство, оптовую и розничную торговлю — приходится 62,3% портфеля юрлиц и ИП на начало ноября) и узкая география деятельности (банк представлен только в Москве).

