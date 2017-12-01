Портал Банки.ру публикует информацию об изменении средней процентной ставки по вкладам в рублях и иностранной валюте в разрезе по срокам привлечения.



Обзор составлен с начала 2017 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам физических лиц, в которой насчитывается около 2 350 предложений от порядка 350 кредитных организаций.

Вклады сгруппированы по валютам: рубли, доллары, евро и по срокам: один, три, шесть и девять месяцев, один, полтора, два, три, пять лет и выше. Для сравнения были взяты средние ставки по рынку для соответствующих групп вкладов. Сумма вклада не учитывалась (смотреть таблицу).

Средние ставки по вкладам в рублях в ноябре 2017 года снизились на 0,06 процентного пункта (п. п.). При этом без изменений остались ставки по депозитам сроком на три месяца, на уровне 6,08%, а ставки по депозитам сроком на один месяц повысились на 0,04 п. п., до 5,04%.

Ставки по среднесрочным вкладам снизились, по депозитам сроком на шесть месяцев – на 0,02 п. п., до 6,49%, на девять месяцев – на 0,05 п. п., до 6,7%, на один год – на 0,04 п. п., до 6,7%.

Доходность долгосрочных депозитов на два года уменьшилась на 0,04 п. п., до 6,03%, на три года – на 0,08 п. п., до 5,37%.

Ставки по вкладам в долларах США, напротив, возросли в среднем на 0,03 п. п. Исключение составили ставки по вкладам сроком от пяти лет и выше, они снизились на 0,02 п. п., до 1,17%.

Ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц повысились на 0,01 п. п., до 0,19%, на три месяца – на 0,02 п. п., до 0,38%.

Ставки по среднесрочным вкладам сроком на шесть месяцев и один год повысились на 0,03 п. п., до 0,7% и 1,03% соответственно, на девять месяцев – на 0,01 п. п., до 0,81%.

Ставки по долгосрочным депозитам сроком на два года возросли на 0,03 п. п., до 1,12%, а на три – на 0,06 п. п., до 1,1%.

Средние ставки по депозитам в евро в ноябре практически не изменялись.

Доходность краткосрочных депозитов на один и три месяца осталась без изменений на уровне 0,11% и 0,15% соответственно.

Ставки по среднесрочным вкладам сроком на шесть месяцев понизились на 0,01 п. п., до 0,21%, на девять месяцев – на 0,03 п. п., до 0,21%. Ставки по депозитам сроком на один год остались без изменений на уровне 0,32%, а ставки по вкладам на полтора года выросли на 0,01 п. п., до 0,28%.

Доходность долгосрочных депозитов сроком на два года и свыше пяти лет осталась без изменений на уровне 0,26% и 0,13% соответственно, а на три года понизилась на 0,01 п. п., до 0,24%.