Челиндбанк снизил ставки в рублях по депозитам для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на 0,1—0,2 процентного пункта.

Для юрлиц депозит «Безотзывный» теперь открывается под 6,4—7%, а для индивидуальных предпринимателей — под 6—6,9% годовых, «Дистанционный-Классический» — под 5,8—6,9% и 5,9—6,8% годовых, «Дистанционный-Безотзывный» — для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — под 6,4—7% годовых.

Срок размещения трех депозитов — от месяца до двух лет. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены.

Минимальная сумма всех депозитов — 200 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.

По депозиту «Дистанционный-Пополняемый» возможно пополнение в течение первой половины срока, проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока. Условия «Оптимального» предусматривают возможность пополнения и досрочного частичного снятия денежных средств, срок депозита — от 61 дня до двух лет, выплата процентов производится в конце срока. По депозиту «Годовой плюс» есть возможность досрочного расторжения договора, его срок — от 31 дня до двух лет, выплата процентов осуществляется ежемесячно. Теперь по первому депозиту юрлица могут разместить средства под 6,2—6,6% годовых, индивидуальные предприниматели — под 6,2—6,5%. По второму — юрлица под 6,3—6,6%, индивидуальные предприниматели — под 6,2—6,5%. По третьему — юрлица и индивидуальные предприниматели — под 6,2—6,5% годовых.