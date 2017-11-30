Челиндбанк снизил ставки в рублях по депозитам для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на 0,1—0,2 процентного пункта.
Для юрлиц депозит «Безотзывный» теперь открывается под 6,4—7%, а для индивидуальных предпринимателей — под 6—6,9% годовых, «Дистанционный-Классический» — под 5,8—6,9% и 5,9—6,8% годовых, «Дистанционный-Безотзывный» — для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — под 6,4—7% годовых.
Срок размещения трех депозитов — от месяца до двух лет. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены.
Минимальная сумма всех депозитов — 200 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.
По депозиту «Дистанционный-Пополняемый» возможно пополнение в течение первой половины срока, проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока. Условия «Оптимального» предусматривают возможность пополнения и досрочного частичного снятия денежных средств, срок депозита — от 61 дня до двух лет, выплата процентов производится в конце срока. По депозиту «Годовой плюс» есть возможность досрочного расторжения договора, его срок — от 31 дня до двух лет, выплата процентов осуществляется ежемесячно. Теперь по первому депозиту юрлица могут разместить средства под 6,2—6,6% годовых, индивидуальные предприниматели — под 6,2—6,5%. По второму — юрлица под 6,3—6,6%, индивидуальные предприниматели — под 6,2—6,5%. По третьему — юрлица и индивидуальные предприниматели — под 6,2—6,5% годовых.
ПАО «Челиндбанк» — один из крупнейших финансовых институтов Челябинской области, стабильно входит в топ-150 крупнейших банков России. Сосредоточен преимущественно на розничном бизнесе, имеет достаточно разветвленную сеть подразделений в Челябинской области. Основным источником фондирования выступают привлеченные во вклады средства физических лиц.
В настоящее время Челиндбанк контролируется топ-менеджерами и членами их семей. Владельцами выступают председатель правления банка, член совета директоров Михаил Братишкин с супругой Людмилой (в общей сложности 11,86%), член совета директоров Татьяна Косовская и ее сыновья Павел и Алексей (совокупно 11,44%), супруги Владимир и Людмила Андрющенко (11,27%), член совета директоров Любовь Литвиненко с супругом Геннадием (совокупно 11,26%), член совета директоров Вера Клепикова и ее сын Михаил (совокупно 11,09%), Луиза Байль (10,95%), член совета директоров Зоя Кошалко с дочерью Ольгой Коробейниковой (10,85% на двоих). Поданная Великобритании Элизабет Фрэнсис владеет 5,59% акций, Игорь Кокорев — долей в 2,79%. Гражданину Республики Словакия Джозефу Козлей принадлежит 1,24% акций общества, супруги Андрей и Светлана Борисовы совокупно владеют 0,04%. На долю акционеров-миноритариев приходится еще 11,62% кредитной организации.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 48,48 млрд рублей (102-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 8,13 млрд, кредитный портфель — 27,31 млрд, обязательства перед населением — 27,41 млрд.