Великобритания после выхода из Евросоюза может отказаться от правил по ограничению бонусов банкиров. Об этом заявил глава Банка Англии Марк Карни на мероприятии, посвященном двухлетию с момента создания Совета по стандартам рынков FICC.

«Есть вещи, которые мы не считаем необходимыми... И есть области, в которые мы бы вносили изменения, но в контексте поддержания общих уровней устойчивости», — цитирует Карни издание The Financial Times.

В частности, глава британского ЦБ выделил в качестве областей, правила в которых можно было бы изменить, бонусные ограничения для банкиров и некоторые сегменты страхового регулирования.

Британские власти считают, что европейские правила побуждают банки платить сотрудникам более высокие базовые зарплаты, которые не могут быть ограничены властями, если будет обнаружено какое-либо нарушение.

В настоящее время правила ЕС ограничивают бонусы инвестиционных банкиров планкой в 100% от их зарплаты, если только акционеры не утвердят повышения бонуса до 200%.



Многие британские политики надеются, что изменение правил и законов после отделения страны от ЕС сделает Великобританию более конкурентоспособной в глобальном масштабе.