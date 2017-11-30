Выход Великобритании из Европейского союза не окажет серьезного влияния на европейские банки или статус Лондона как крупного финансового центра, сказал в четверг исполнительный директор UniCredit Жан-Пьер Мустье, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Выступая на конференции Financial Times, он заявил, что регулирующие органы и власти, скорее всего, найдут практическое решение проблем, связанных с выходом Великобритании из ЕС, поэтому в банковском ландшафте не будет «большой революции».

«Давайте просто будем спокойны», — сказал Мустье.

Возможная потеря доступа к европейским рынкам вызвала волну паники среди крупных банков, которые в срочном порядке разрабатывают антикризисные планы по перемещению части бизнеса в ЕС, чтобы не потерять клиентов.

Банк Англии оценил, что около 10 тыс. рабочих мест могут переместиться из Великобритании в другие страны Европы в первой волне, если сделка, поддерживающая доступ Британии к рынкам Европы, не будет согласована с ЕС.