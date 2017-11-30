Торги на российском фондовом рынке в четверг завершились в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс МосБиржи (бывший индекс ММВБ) просел на 1,1% и составил 2 100,62 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,56%, до 1 126,77 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 2,37%, «Газпрома» — на 1,16%, «АЛРОСы» — на 1,62%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,38%, Московской биржи — на 3,16%.



«Российский фондовый рынок успешно движется в коррекционном русле. Индекс МосБиржи с переменным успехом распродается последнюю неделю, но именно вчера и сегодня «медведи» действуют более решительно. Ближайшая значимая поддержка стоит на уровне 2 100 пунктов, ее пробой открывает дорогу в область 2 075 пунктов. Индекс РТС снижается четко в сторону поддержки на уровне 1 120 пунктов. К слову, если снижение усилится, ничто не будет сдерживать валютный индикатор от провала к 1 100 пунктов», — констатирует старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.