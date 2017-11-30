Министры финансов Латвии, Люксембурга, Португалии и Словакии подадут заявки со своими кандидатами на пост главы Еврогруппы, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Решение по вопросу президентства над министрами финансов еврозоны ожидается в понедельник. Новый глава будет переизбран на заседании 4 декабря.

Впервые среди кандидатов на пост главы Еврогруппы присутствует женщина — Дана Рейзниеце-Озола из Латвии. Ее шансы оцениваются не очень высоко, так как она не активно проявляла себя на заседаниях Еврогруппы и выступала против принятия Латвии евро в 2014 году. В интервью в марте 2015 года она заявила, что «все еще не передумала» о присоединении Латвии к евро.

Напомним, действующий глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум покинет свой пост 13 января 2018 года. Он был назначен на эту должность в 2013 году, через несколько месяцев после того, как занял пост министра финансов Нидерландов. Для большинства европейцев министр финансов и президент Еврогруппы был олицетворением мер жесткой экономии для преодоления кризиса в Европе, особенно в Греции и Италии.