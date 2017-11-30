Доллар и евро завершили основную валютную сессию разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск просел на 21 копейку и составил 58,41 рубля. Курс евро повысился на 18 копеек, остановившись на отметке 69,63 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,74 рубля, минимальный — 58,36. Всего за торговый день совершена 27 571 сделка на 3 млрд 593 млн 859 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,77 рубля, минимальный — 69,08. Всего за торговый день совершены 5 343 сделки на 361 млн 301 тыс. евро.