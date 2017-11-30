Банк России в своем регулировании удаляет сегменту МФО повышенное внимание, особенно в части работы с малым и средним бизнесом. И регулирование будет постепенно направляться на стимулирование выдач займов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) и дестимулирование выдач займов физическим лицам. Об этом в ходе дискуссии на XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге сообщил заведующий сектором службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России Роман Марков.

«Этот тренд будет, этот тренд неизбежен, — сказал он. — Мне кажется, самой (микрофинансовой. — Прим. ред.) отрасли нужно более активно этим заниматься. Может быть, даже популяризировать данное направление деятельности».

Марков уточнил, что речь идет именно о регуляторных вещах, в частности о скидках по резервированию. «Чем дальше — тем подобных мер будет больше», — указал он.