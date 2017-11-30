Банк России не разрешил Московской бирже запустить торги фьючерсом на биткоин, сообщили ТАСС два источника на финансовом рынке.

«ЦБ заявил, что разрешения на этот инструмент не даст», — сообщил один из собеседников агентства. По его словам, Банк России готов вернуться к рассмотрению этого вопроса только после того, как в России появится соответствующее законодательство.

Комментарий ЦБ и биржи пока получить не удалось.

О том, что Московская биржа хочет запустить торги фьючерсом на биткоин, стало известно в сентябре. Базовым активом, по задумке биржи, должен был стать один из индексов биткоина — например, индекс, запущенный Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE Bitcoin Index).

В сентябре Московская биржа сообщила, что приступила к созданию платформы для торгов криптовалютой, в том числе платформы посттрейдингового обслуживания криптоактивов.

Биткоин — это самая популярная криптовалюта. Статус криптовалют в России пока не урегулирован. Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин и ЦБ до конца года подготовят законопроект об обращении криптовалют в России.