Министры ОПЕК на заседании 30 ноября договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, сообщил ТАСС министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

«Да», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Министр не уточнил, будут ли устанавливаться квоты для Ливии и Нигерии, которые освобождены от обязательств по снижению добычи, но перед заседанием он говорил журналистам, что этот вопрос будет обсуждаться.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, в свою очередь, заявил, что ОПЕК не обсуждала пересмотр условий соглашения по сокращению добычи нефти.

При этом Зангане сообщил, что Ливия и Нигерия согласились ограничить добычу нефти в 2018 году на уровне 2,8 млн баррелей в сутки.

Переговоры министров ОПЕК длились шесть часов, затем к обсуждению вопроса о продлении сделки присоединились министры стран, не входящих в картель, но участвующих в соглашении. Также на переговоры были приглашены семь новых стран.