Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги четырех российских банков в государственной собственности и ряда их «дочек». В частности, Сбербанку, Внешэкономбанку, «Сбербанк Лизингу» и «ВЭБ-лизингу» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне суверенного рейтинга — «BBB-», Газпромбанку, его швейцарской «дочке» Gazprombank (Switzerland) Ltd и Россельхозбанку — на уровне «BB+». Прогноз по рейтингам всех семи организаций — «позитивный». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Как поясняется, подтверждение рейтингов четырех банков отражает мнение Fitch об очень высокой вероятности их поддержки со стороны властей в случае необходимости. «Позитивный» прогноз соответствует прогнозу по рейтингу России. Рейтинги дочерних компаний подтверждены на уровне рейтингов материнских организаций ввиду значимой роли этих «дочек» для банков и высокой степени интеграции их деятельности.

Подтверждение рейтинга ВЭБа также учитывает ожидаемое получение им правительственной поддержки в ближайшей или среднесрочной перспективе, которая поможет банку «закрыть» слабые места с платежеспособностью и ликвидностью и даст ему возможность выполнять обязательства перед кредиторами. Предполагается, что ВЭБ в 2018—2020 годах будет получать в капитал от государства по 100 млрд рублей ежегодно, напоминает Fitch.

Рейтинги Газпромбанка и Россельхозбанка находятся на одну ступень ниже, поскольку они не обладают исключительной системной значимостью Сбербанка и статусом банка развития, которым наделен ВЭБ. Кроме того, отличие рейтингов ГПБ и РСХБ от суверенных учитывает имевшие место задержки с предоставлением им капитальной поддержки и их возможные остающиеся потребности в капитале, а в случае Газпромбанка также тот факт, что государство не выступает его ключевым акционером напрямую.

В числе прочего Fitch подтвердило рейтинги устойчивости трех коммерческих банков.

Рейтинг устойчивости Сбербанка «bbb-» отражает его исключительно сильные конкурентные позиции и ценовое преимущество ввиду доминирующей доли на российском банковском рынке, его дешевую, стабильную и неконцентрированную базу фондирования и, таким образом, хорошую чистую процентную маржу и прибыльность до создания резервов, а также приемлемые качество активов и капитальную позицию банка.

Подтверждение рейтинга устойчивости Газпромбанка на уровне «bb-» учитывает его крепкую клиентскую базу, дающую доступ к высококачественным корпоративным заемщикам и к стабильному, хотя и характеризующемуся высокой концентрацией, фондированию со стороны корпоративных клиентов. Ограничивающими факторами выступают возросший аппетит банка к риску, тенденция к снижению качества старых корпоративных кредитов и ограниченные позиции банка по капиталу, несмотря на недавнее вливание.



Подтверждение рейтинга устойчивости Россельхозбанка на уровне «b-» обусловлено отсутствием значительных изменений в его кредитном профиле с момента последнего пересмотра оценки. Давление на рейтинг по-прежнему оказывают слабые качество активов и капитализация банка. Риски рефинансирования оцениваются как умеренные.







Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.

Газпромбанк АО «Газпромбанк» — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Кредитная организация располагает развитой сетью дочерних банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Через ПАО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство. Основными акционерами АО «Газпромбанк» являются НПФ «Газфонд» (49,65%), ПАО «Газпром» (35,54%), Внешэкономбанк (10,19%).



По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 5 487,31 млрд рублей (3-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 709,03 млрд, кредитный портфель — 3 594,07 млрд, обязательства перед населением — 756,13 млрд.