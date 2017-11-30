Банк России разработал предварительную версию нового программного обеспечения (ПО) — «Анкета-редактор XBRL». Оно позволяет использовать табличные шаблоны визуализации таксономии XBRL для подготовки отчетных данных некредитных финансовых организаций в формате XBRL, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Основными функциями нового ПО являются загрузка и сохранение отчетных данных из внешних файлов (шаблоны Excel, XLSX и CSV, XBRL) с возможностью последующего просмотра и редактирования, а также их проверка по бизнес-правилам таксономии (более 5 тысяч контролей в финальной версии таксономии XBRL). Загруженную информацию можно просмотреть в привычном для пользователя табличном виде. Также «Анкета-редактор XBRL» позволяет формировать пакет отчетности в формате XBRL для отправки в Банк России через личный кабинет. При первом запуске ПО загружает автоматически, а в дальнейшем по запросу пользователя последнюю версию таксономии XBRL», — говорится в релизе.

В декабре планируется поэтапная доработка опубликованного ПО с учетом мнений и пожеланий участников рынка.