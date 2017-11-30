Московская биржа прекратит торги обыкновенными акциями банка «ФК Открытие» с 1 декабря 2017 года после получения соответствующего заявления от временной администрации финучреждения, сообщили в пресс-службе торговой площадки.



«Приостановить с 1 декабря 2017 года торги следующими ценными бумагами, включенными в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенными к торгам в ПАО «Московская биржа», в связи с получением 30 ноября 2017 года от временной администрации по управлению банком «ФК Открытие» заявления о прекращении торгов для проведения процедуры уменьшения уставного капитала: акциями обыкновенными банка «ФК Открытие» со следующими параметрами выпуска: тип ценных бумаг 1 акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска — 10102209B от 9 июля 1993 года; торговый код — OFCB; код ISIN — RU000A0JRAF8», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что уставный капитал банка «ФК Открытие» при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства сократится до 1 рубля путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Напомним, с 29 августа регулятором в «ФК Открытие» была введена временная администрация для реализации мер по повышению финансовой стабильности организации при участии Фонда консолидации банковского сектора.

В начале ноября временную администрацию по управлению банком возглавил руководитель службы текущего банковского надзора ЦБ Сергей Шевченко. C 29 ноября Центробанк отдал управление «ФК Открытие» Фонду консолидации банковского сектора.

​Банк «Открытие» уменьшил уставный капитал до 1 рубля Уставный капитал банка «ФК Открытие» при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства сократится до 1 рубля путем уменьшения номинальной стоимости акций. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.