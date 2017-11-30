Московская биржа прекратит торги обыкновенными акциями банка «ФК Открытие» с 1 декабря 2017 года после получения соответствующего заявления от временной администрации финучреждения, сообщили в пресс-службе торговой площадки.
«Приостановить с 1 декабря 2017 года торги следующими ценными бумагами, включенными в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенными к торгам в ПАО «Московская биржа», в связи с получением 30 ноября 2017 года от временной администрации по управлению банком «ФК Открытие» заявления о прекращении торгов для проведения процедуры уменьшения уставного капитала: акциями обыкновенными банка «ФК Открытие» со следующими параметрами выпуска: тип ценных бумаг 1 акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска — 10102209B от 9 июля 1993 года; торговый код — OFCB; код ISIN — RU000A0JRAF8», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что уставный капитал банка «ФК Открытие» при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства сократится до 1 рубля путем уменьшения номинальной стоимости акций.
Напомним, с 29 августа регулятором в «ФК Открытие» была введена временная администрация для реализации мер по повышению финансовой стабильности организации при участии Фонда консолидации банковского сектора.
В начале ноября временную администрацию по управлению банком возглавил руководитель службы текущего банковского надзора ЦБ Сергей Шевченко. C 29 ноября Центробанк отдал управление «ФК Открытие» Фонду консолидации банковского сектора.
Уставный капитал банка «ФК Открытие» при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства сократится до 1 рубля путем уменьшения номинальной стоимости акций. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.