Арбитражный суд Москвы определением от 22 ноября удовлетворил в полном объеме требования Агентства по страхованию вкладов к трем бывшим топ-менеджерам Спецсетьстройбанка. Об этом сообщается в четверг, 30 ноября, на сайте агентства.

АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который был лишен лицензии 22 сентября 2014-го и признан банкротом 19 ноября того же года. В сегодняшнем сообщении уточняется, что определением Арбитражного суда Москвы от 20 ноября срок конкурсного производства в отношении банка продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 21 мая 2018 года.



АСВ 1 июня этого года подало в столичный арбитраж заявление о привлечении бывшего председателя правления Спецсетьстройбанка Дмитрия Бухтоярова, заместителя председателя правления Олеси Евдаковой и управляющего Северо-Кавказским филиалом Исы Гагиева к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации на общую сумму 871,427 млн рублей. АСВ поясняло, что выявило признаки преднамеренного банкротства банка: в частности, установлено, что в период с 1 сентября 2012 года по 22 сентября 2014-го контролирующими лицами «совершались действия по замещению ликвидных активов банка на невозвратную ссудно-вексельную задолженность юридических и физических лиц, а также иные действия, направленные на вывод активов банка, что привело к ухудшению его финансового положения».

В ноябре 2015 года сообщалось о предъявлении Дмитрию Бухтоярову, который также являлся ключевым бенефициаром банка, обвинения в мошенничестве.

