Сервис «Яндекс.Деньги» зафиксировал шестикратное увеличение количества покупателей в интернет-магазинах товаров для животных в январе — ноябре 2017 года относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек вырос в 1,4 раза до 3,6 тыс. рублей.

Исследование приурочено ко Всемирному дню домашних животных. «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги» изучили спрос и цены в Интернете на товары для собак и кошек, чтобы выяснить, сколько россияне тратят на домашних питомцев.

«Яндекс.Деньги» анализировали платежи в зоомагазинах, подключенных к «Яндекс.Кассе» (платежному решению «Яндекс.Денег» для интернет-магазинов). В разных регионах этот показатель отличается не сильно. Больше всего на товары для домашних любимцев тратят жители Южного федерального округа (3,9 тыс. рублей в среднем за раз), а меньше всего — жители Приволжского федерального округа (3,4 тыс. рублей).

Самая большая статья расходов — это корм. Спрос на «Яндекс.Маркете» на еду для кошек и собак примерно одинаковый. Все больше хозяев покупают ее онлайн: за последние полгода трафик в обеих категориях на «Яндекс.Маркете» вырос более чем в 1,3 раза. В октябре средний чек за собачий корм был в 1,6 раза больше, чем за кошачий: первый составил 2,7 тыс. рублей, второй — 1,6 тыс. рублей. Сухой корм люди пока покупают чаще, чем консервы.

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Для собак покупатели заказывают витамины чаще, чем для кошек. В октябре средняя стоимость витаминов для собак на «Яндекс.Маркете» составила 916 рублей, для кошек — 647 рублей.

Россияне все активнее покупают через Интернет и миски для домашних питомцев. За последние полгода на «Яндекс.Маркете» спрос на такие товары для собак вырос почти в полтора раза, для кошек — примерно в 1,4 раза. Средний чек в этой категории — 1,5 тыс. рублей.

Зато игрушки для кошек заказывают почти в 1,5 раза чаще, чем для собак. На первых люди и тратят в среднем за раз больше, чем на вторых: 750 и 520 рублей соответственно. При этом спрос на собачьи игрушки растет быстрее, чем на кошачьи: за последние полгода — рост в 1,4 и 1,2 раза соответственно.

Шампуни и средства по уходу за кожей и шерстью для собак и кошек стоят 730 рублей. Хозяева собак покупают их чаще, чем хозяева кошек.

Популярны среди клиентов зоомагазинов и универсальные товары для собак и кошек: ошейники, лежаки, переноски, одежда и т. д. В октябре на «Яндекс.Маркете» средний чек за ошейники и шлейки составил 1,9 тыс. рублей, за лежаки и домики — 2,9 тыс. рублей, за переноски — 2,2 тыс. рублей, за одежду и обувь — 1,2 тыс. рублей.

