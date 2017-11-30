Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило БайкалИнвестБанку кредитный рейтинг «B-(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза АКРА.
«Кредитный рейтинг АО «БайкалИнвестБанк» обусловлен слабым бизнес-профилем в сочетании с комфортным запасом капитала, адекватной позицией по ликвидности, а также удовлетворительными оценками риск-профиля и структуры фондирования», — отмечается в сообщении.
По мнению АКРА, к негативному рейтинговому действию могут привести снижение нормативов достаточности капитала банка; ухудшение качества кредитного портфеля и ухудшение позиции по ликвидности. Позитивно на рейтинг БайкалИнвестБанка могут повлиять снижение доли проблемных и безнадежных ссуд, усиление конкурентных позиций в ключевых сегментах, а также снижение концентрации на крупнейших кредиторах, заключили в АКРА.
Согласно списку лиц, под контролем которых находится банк, датированным июлем 2017 года, основными бенефициарами банка выступают Олег Карчев, Анатолий Золотых, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов, Юлия Чечет (по 10%), Елена Тарасова (9,96%), Татьяна Варавина (9,94%), Надежда Леденева, Николай Жерелин, Елена Коссова (по 9,87%). На миноритариев приходится 0,51% акций.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9,75 млрд рублей (222-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,93 млрд, кредитный портфель — 5,21 млрд, обязательства перед населением — 4,39 млрд.