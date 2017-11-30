Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило БайкалИнвестБанку кредитный рейтинг «B-(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза АКРА.

«Кредитный рейтинг АО «БайкалИнвестБанк» обусловлен слабым бизнес-профилем в сочетании с комфортным запасом капитала, адекватной позицией по ликвидности, а также удовлетворительными оценками риск-профиля и структуры фондирования», — отмечается в сообщении.

По мнению АКРА, к негативному рейтинговому действию могут привести снижение нормативов достаточности капитала банка; ухудшение качества кредитного портфеля и ухудшение позиции по ликвидности. Позитивно на рейтинг БайкалИнвестБанка могут повлиять снижение доли проблемных и безнадежных ссуд, усиление конкурентных позиций в ключевых сегментах, а также снижение концентрации на крупнейших кредиторах, заключили в АКРА.

БайкалИнвестБанк АО «БайкалИнвестБанк» — скромный по общероссийским меркам банк, занимающий при этом лидирующие позиции среди кредитных организаций домашнего региона (Иркутск). Основные направления деятельности — обслуживание малого и среднего бизнеса, привлечение средств населения во вклады. В составе акционеров бывшие мажоритарные владельцы Рост Банка, а также входящих в его группу СКА-Банка, Тверьуниверсалбанка, банка «Кедр» и Аккобанка, которые с декабря 2014 года проходят процедуру финансового оздоровления при участии Бинбанка.

 

 

Согласно списку лиц, под контролем которых находится банк, датированным июлем 2017 года, основными бенефициарами банка выступают Олег Карчев, Анатолий Золотых, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов, Юлия Чечет (по 10%), Елена Тарасова (9,96%), Татьяна Варавина (9,94%), Надежда Леденева, Николай Жерелин, Елена Коссова (по 9,87%). На миноритариев приходится 0,51% акций.



По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9,75 млрд рублей (222-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,93 млрд, кредитный портфель — 5,21 млрд, обязательства перед населением — 4,39 млрд.