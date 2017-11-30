Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило БайкалИнвестБанку кредитный рейтинг «B-(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза АКРА.



«Кредитный рейтинг АО «БайкалИнвестБанк» обусловлен слабым бизнес-профилем в сочетании с комфортным запасом капитала, адекватной позицией по ликвидности, а также удовлетворительными оценками риск-профиля и структуры фондирования», — отмечается в сообщении.

По мнению АКРА, к негативному рейтинговому действию могут привести снижение нормативов достаточности капитала банка; ухудшение качества кредитного портфеля и ухудшение позиции по ликвидности. Позитивно на рейтинг БайкалИнвестБанка могут повлиять снижение доли проблемных и безнадежных ссуд, усиление конкурентных позиций в ключевых сегментах, а также снижение концентрации на крупнейших кредиторах, заключили в АКРА.