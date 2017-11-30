Клиенты Сбербанка в четверг, 30 ноября, испытывали трудности с проведением некоторых операций по картам, на данный момент сбой устранен, сообщили Банки.ру в пресс-службе финучреждения.

«Сбербанк сообщает о восстановлении работоспособности операций по банковским картам. Ранее ряд клиентов могли испытывать кратковременные сложности с проведением операций. В настоящее время все системы работают штатно. Мы приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства», — прокомментировала пресс-служба финучреждения.

Ранее клиенты кредитной организации сообщали в социальных сетях, что столкнулись с проблемами при проведении платежей с помощью карт Сбербанка, а также о трудностях при снятии средств в банкоматах.

«По техническим причинам ряд клиентов могли испытывать сложности с проведением операций по картам. Наши специалисты работают над устранением проблемы, в ближайшее время все системы будут восстановлены», — отмечали ранее в банке.