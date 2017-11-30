Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которые в период с декабря 2013 года по сентябрь 2014-го похитили денежные средства двух коммерческих банков на общую сумму свыше 2,1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

Обвинение по уголовному делу предъявлено фактическому собственнику этих финансовых учреждений, председателю правления одного из банков, первому заместителю председателя правления, вице-президенту кредитной организации, а также их доверенным лицам.

Уточняется, что двое обвиняемых объявлены в розыск.

«Деятельность преступного сообщества была направлена на получение контроля над кредитными учреждениями путем приобретения акций и долей в уставном капитале обществ с последующим их переоформлением на подконтрольных лиц, которые фактически участия в деятельности данных банков не принимали. Впоследствии участники преступного сообщества посредством заключения от имени указанных банков кредитных договоров с подконтрольными соучастникам юридическими лицами, используемыми в качестве фиктивных заемщиков, похищали денежные средства, принадлежащие банкам», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следствием наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемым, в том числе на объекты недвижимости и транспортные средства.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным Генеральной прокуратурой РФ, направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.



Названия банков в релизе МВД не фигурируют, однако напомним, что на прошлой неделе Генпрокуратура сообщала о направлении в вышеупомянутый суд уголовного дела о хищении 2,18 млрд рублей у банков «Западный» и «Донинвест» (оба они лишились лицензий еще в 2014 году). Фигурантами дела указаны фактический собственник двух банков Александр Григорьев, бывшая глава «Донинвеста» Алла Калитванская, ее первый заместитель Светлана Гуленкова, вице-президент «Донинвеста» Денис Волчков, а также Оксана Ермакова и Ринат Юсупов.

