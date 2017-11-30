Сервис Android Pay стал доступен держателям карт Mastercard РосЕвроБанка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



Трансакции, совершенные через Android Pay по картам Mastercard, защищены самыми передовыми разработками в сфере безопасности. Платформа токенизации (Mastercard Digital Enablement Service, MDES) позволяет интегрировать в электронные кошельки максимальный уровень защиты.



«С MDES при использовании карты Mastercard в Android Pay ее номер не хранится на мобильном устройстве и не передается торгово-сервисным предприятиям. При загрузке карты Mastercard в устройство создается уникальный токен — 16-значная комбинация цифр, привязанная именно к этому устройству, — он и используется при оплате. Как для покупателей, так и для торговых точек каждая трансакция, совершенная по карте Mastercard через Android Pay, защищена так же надежно и представляет те же гарантии и преимущества, как и любая трансакция Mastercard», — говорится в релизе.