Сервис Android Pay стал доступен держателям карт Mastercard РосЕвроБанка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Трансакции, совершенные через Android Pay по картам Mastercard, защищены самыми передовыми разработками в сфере безопасности. Платформа токенизации (Mastercard Digital Enablement Service, MDES) позволяет интегрировать в электронные кошельки максимальный уровень защиты.
«С MDES при использовании карты Mastercard в Android Pay ее номер не хранится на мобильном устройстве и не передается торгово-сервисным предприятиям. При загрузке карты Mastercard в устройство создается уникальный токен — 16-значная комбинация цифр, привязанная именно к этому устройству, — он и используется при оплате. Как для покупателей, так и для торговых точек каждая трансакция, совершенная по карте Mastercard через Android Pay, защищена так же надежно и представляет те же гарантии и преимущества, как и любая трансакция Mastercard», — говорится в релизе.
На данный момент компании REG Holding Limited принадлежит 64,66% акций банка. Конечными бенефициарами банка через указанную организацию выступают член совета директоров банка Сергей Гришин (27,56% акций в капитале банка), председатель совета директоров Андрей Суздальцев (10,63%), председатель правления Илья Бродский (12,37%), Антон Бесаев (3,31%), члены правления Дмитрий Суздальцев и Олег Вершинин (по 0,37%). Стоит добавить, что Сергей Гришин и Андрей Суздальцев в настоящее время являются директорами компании RosEuroDevelopment Holding Corporation. Строительная организация с соответствующим российским названием «РосЕвроДевелопмент» наряду с АКБ «РосЕвроБанк», «РосЕвроОтель» (управление гостиничной недвижимостью) и девелоперской компанией «РосЕвроСити» (ООО «РЕ-СИТИ»), согласно данным сайта последней организации, входят в консорциум «РосЕвроГрупп».
Совкомбанку напрямую и через участие в REG Holding Limited принадлежит 28,67% акций банка. Еще 11% акций контролирует Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), который в июне 2012 года увеличил свою долю в уставном капитале банка на 6% за счет выкупа акций у компании REG Holding Limited; Правительство Федеративной Республики Германия в лице корпорации DEG владеет 5,7% акциями банка.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 193,20 млрд рублей (45-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 32,94 млрд, кредитный портфель — 99,61 млрд, обязательства перед населением — 40,48 млрд.