Абсолют Банк начал выпуск карт международной платежной системы Visa с технологией бесконтактной оплаты PayWave. Опция будет доступна держателям всех карт начиная с категории Classic, уточняется в сообщении кредитной организации.
Стоимость годового обслуживания не изменится и составит для карт Classic 600 рублей, Gold — 1,2 тыс., Platinum — 6 тыс. рублей. Карта Visa PayWavе выпущена в новом дизайне.
Держатели карт Абсолют Банка смогут досрочно их перевыпустить либо дождаться окончания срока действующей карты.
Карты платежной системы Visa с технологией бесконтактной оплаты будут подключены к программе лояльности «Абсолют Cashback». Расплачиваясь банковской картой, клиенты банка смогут получить бонусы в размере до 10% от стоимости покупки. Дополнительно клиентам может быть предоставлен овердрафт по карте в размере до 250 тыс. рублей.
Для оплаты покупки достаточно приложить бесконтактную карту к платежному терминалу. При сумме покупке до 1 тыс. рублей ввод ПИН-кода не потребуется, отметил начальник управления электронного бизнеса и пластиковых карт Абсолют Банка Василий Потемкин.
ПАО «АКБ «Абсолют Банк» — крупный коммерческий фининститут, дочерняя организация негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». До мая 2013 года банк принадлежал бельгийской группе KBC, которая продала его структурам НПФ за 300 млн евро. Приоритетными направлениями деятельности банка являются обслуживание корпоративных клиентов и среднего бизнеса, развитие розничного направления с фокусом на ипотечное кредитование и развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов. В апреле 2014 года завершилась сделка по присоединению «КИТ Финанса» к Абсолют Банку, начавшаяся осенью 2013 года. С декабря 2015 года занимается финансовым оздоровлением ПАО «Балтинвестбанк».
На текущий момент структуры НПФ «Благосостояние» контролируют около 87,45% в Абсолют Банке через ПАО «Объединенные кредитные системы» и АО «УК ТФГ» Д. У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр», Галине Поспеховой принадлежит 5,45%, ПАО «РГС Банк» — 1,54%, акционерам-миноритариям — 5,54%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 251,63 млрд рублей (37-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 32,59 млрд, кредитный портфель — 129,98 млрд, обязательства перед населением — 81,56 млрд.