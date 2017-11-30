Абсолют Банк начал выпуск карт международной платежной системы Visa с технологией бесконтактной оплаты PayWave. Опция будет доступна держателям всех карт начиная с категории Classic, уточняется в сообщении кредитной организации.

Стоимость годового обслуживания не изменится и составит для карт Classic 600 рублей, Gold — 1,2 тыс., Platinum — 6 тыс. рублей. Карта Visa PayWavе выпущена в новом дизайне.

Держатели карт Абсолют Банка смогут досрочно их перевыпустить либо дождаться окончания срока действующей карты.

Карты платежной системы Visa с технологией бесконтактной оплаты будут подключены к программе лояльности «Абсолют Cashback». Расплачиваясь банковской картой, клиенты банка смогут получить бонусы в размере до 10% от стоимости покупки. Дополнительно клиентам может быть предоставлен овердрафт по карте в размере до 250 тыс. рублей.



Для оплаты покупки достаточно приложить бесконтактную карту к платежному терминалу. При сумме покупке до 1 тыс. рублей ввод ПИН-кода не потребуется, отметил начальник управления электронного бизнеса и пластиковых карт Абсолют Банка Василий Потемкин.

