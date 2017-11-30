Чистая прибыль Газпромбанка за девять месяцев 2017 года составила 32,9 млрд рублей. Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.



Чистые комиссионные доходы оказались на уровне 10,9 млрд рублей в сравнении с 10,2 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Совокупный кредитный портфель Газпромбанка составил 3,651 трлн рублей по сравнению с 3,504 трлн на конец 2016-го. Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле на 30 сентября 2017 года выросла до 3,5% в сравнении с 3% на конец 2016 года.

Средства корпоративных и частных клиентов на 30 сентября 2017 года составили 3,64 трлн рублей, увеличившись на 9,3% по сравнению с 3,33 трлн рублей на конец 2016 года. «В частности, средства корпоративных клиентов на 30 сентября 2017 года составили 2,844 трлн рублей, увеличившись с начала года на 7,2%; депозиты и счета физических лиц за первые девять месяцев 2017 года выросли на 17,3%, составив на 30 сентября 2017 года 795,8 млрд рублей в сравнении с 678,3 млрд рублей на конец 2016 года», — отметили в банке.

