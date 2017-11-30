Мосгорсуд признал законным решение об изменении меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде в отношении бизнесмена Александра Есина, обвиняемого в мошенничестве с кредитными средствами Промсвязьбанка, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Как ранее сообщал РАПСИ адвокат Александр Карабанов, около четырех лет назад Есин со своим напарником-предпринимателем взяли кредит на сумму более 500 млн рублей в Промсвязьбанке и не смогли его выплатить. Защита обвиняемого объясняет это изменившейся в стране экономической ситуацией и, как следствие, изменением финансовых обстоятельств бизнесмена.
Действия мужчины квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Таганский районный суд Москвы изменил меру пресечения бизнесмену Александру Есину, обвиняемому в мошенничестве с кредитными средствами Промсвязьбанка, с заключения под стражу на подписку о невыезде, сообщил РАПСИ адвокат Александр Карабанов.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.