Мосгорсуд признал законным решение об изменении меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде в отношении бизнесмена Александра Есина, обвиняемого в мошенничестве с кредитными средствами Промсвязьбанка, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Как ранее сообщал РАПСИ адвокат Александр Карабанов, около четырех лет назад Есин со своим напарником-предпринимателем взяли кредит на сумму более 500 млн рублей в Промсвязьбанке и не смогли его выплатить. Защита обвиняемого объясняет это изменившейся в стране экономической ситуацией и, как следствие, изменением финансовых обстоятельств бизнесмена.

Действия мужчины квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд перевел бизнесмена Есина из СИЗО под домашний арест по делу о кредите Промсвязьбанка Таганский районный суд Москвы изменил меру пресечения бизнесмену Александру Есину, обвиняемому в мошенничестве с кредитными средствами Промсвязьбанка, с заключения под стражу на подписку о невыезде, сообщил РАПСИ адвокат Александр Карабанов.