Апелляционная инстанция оставила в силе решение нижестоящего суда о взыскании 180,01 млн рублей с бывших руководителей Имбанка по иску Агентства по страхованию вкладов. Об этом сообщается на сайте агентства.

Напомним, махачкалинский Имбанк лишился лицензии 20 января 2014 года и был признан банкротом в марте того же года, АСВ было назначено конкурсным управляющим. Арбитражный суд Республики Дагестан в середине августа 2017-го продлил срок конкурсного производства в отношении банка на шесть месяцев, назначив судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего на 14 февраля 2018 года, указано в сегодняшнем сообщении АСВ.

Агентство 10 марта этого года направило в дагестанский арбитраж заявление о привлечении Сиражудина Абдухаликова, Лайлы Магомадовой и Османа Дарбишева к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере 180,01 млн рублей. Ранее конкурсный управляющий пояснял, что в период с 1 апреля 2010 года по 20 января 2014-го банку был причинен ущерб действиями председателя правления Абдухаликова, члена правления Магомадовой и председателя совета директоров Дарбишева по выдаче/одобрению кредитов техническому юридическому лицу и физическим лицам, не имеющим финансовой возможности исполнить обязательства по возврату денежных средств, а также бездействием Абдухаликова.

Летом этого года Арбитражный суд Дагестана удовлетворил заявленные агентством требования в полном объеме.



«Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого объявлена 27 ноября 2017 года, определение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы ответчиков — без удовлетворения», — говорится в сегодняшнем сообщении АСВ.