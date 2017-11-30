В Ярославле открылся новый офис Совкомбанка. Отделение расположено по адресу: Ленинградский проспект, д. 77/12, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«В новом офисе банка для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе вклады, потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, а также карты беспроцентной рассрочки «Халва». В офисе работают два банкомата, в том числе с функцией cash-in», — говорится в релизе.

Режим работы офиса: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 19:00, в субботу — с 9:00 до 17:00, в воскресенье — с 9:00 до 16:00.

Отделение работает без перерыва на обед.