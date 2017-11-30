Во Владимирской области вынесен приговор второму фигуранту уголовного дела об изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Собранные следственными органами СК РФ по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора владимирскому предпринимателю Дмитрию Храпенко. Он признан виновным по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ — в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.

Следствием и судом установлено, что Храпенко, с 2007 года занимавшийся проектированием объектов электроснабжения и выполнением соответствующих строительно-монтажных работ, решил заняться параллельным незаконным бизнесом и зарабатывать на обналичке денежных средств для множества знакомых коммерсантов.

В 2012 году он предложил участие в нелегальной деятельности Марине Гладилкиной, которая трудоустроилась в его фирму главным бухгалтером. В офисе на Октябрьском проспекте Владимира предприниматель оборудовал помещения для изготовления поддельных платежных документов и денежных чеков и совместно с главным бухгалтером в нарушение законодательства о банковской деятельности начал «обслуживание клиентов».

Используя данные двух подконтрольных фирм-однодневок, сообщники с помощью программы «Банк — клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи проводили через их расчетные счета по подложным платежным документам операции и обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в уклонении от финансового и налогового контроля. Общая сумма обналиченных денежных средств, по оценкам следствия, составила более 189 млн рублей.

«Храпенко платил Гладилкиной за реализацию нелегальной схемы «достойную» заработную плату, а сам же обогащался за счет так называемых комиссионных», — указывают правоохранители.

Приговором суда Храпенко назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тыс. рублей.



В октябре 2017 года Гладилкина, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, получила также два года лишения свободы условно со штрафом в 100 тыс. рублей.