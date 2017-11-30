Пользователи WhatsApp из разных стран мира вечером в четверг, 30 ноября, стали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера. Сообщения об этом они публикуют в Twitter. Также о сбоях сообщают Reuters, Express.co.uk, The Indian Express и другие.

Согласно данным сервиса Downdetector, резкий рост количества жалоб на работу мессенджера начался в 22:00 мск. На момент публикации материала пользователи отправили 317 отчетов, в которых рассказали, что проблемы возникают с подключением приложения к Сети (65%) и с отправкой сообщений (34%). География сбоев охватила почти все континенты. Больше всего жалоб поступает из стран Западной Европы, из Бразилии, Мексики, США. Также с проблемами столкнулись в Панаме, Германии, Аргентине, Пакистане, разных уголках России, в Объединенных Арабских Эмиратах и в других странах.

Администрация WhatsApp пока не давала официальных комментариев сбоям в своей работе. Причины проблем пока неизвестны.



Ежедневная аудитория WhatsApp, указывает Reuters, составляет 1 млрд пользователей по всему миру, что делает его одним из самых популярных сервисов для обмена сообщениями.