На банкнотах Банка России не печатаются купюры с изображениями действующих политических и общественных деятелей. Так ответили в ЦБ на предложение ассоциации предпринимателей «Аванти» напечатать купюры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РБК.



«По сложившейся традиции на банкнотах Банка России не используются изображения действующих политических и общественных деятелей России», — говорится в письме директора департамента наличного денежного обращения Банка России Александра Юрова президенту «Аванти» Рахману Янсукову.

Ассоциация «Аванти» направляла обращение в адрес председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В организации предлагали провести лимитированный выпуск памятной банкноты номиналом 10 тыс. рублей, посвященный деятельности президента Путина.

В письме президент «Аванти» Янсуков рассуждал о том, что введение новой банкноты консолидирует российское общество и поднимет у граждан «уровень культуры обращения с денежными средствами». Глава ассоциации ссылался и на конституционное закрепление заслуг зарубежных лидеров, к примеру, президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Таджикистана Эмомали Рахмон имеют официальный статус лидеров наций.

Дизайн банкрот разрабатывают художники Банка России и «Госзнака». В последние пару десятилетий на новых банкнотах изображается так называемая городская серия — символы российских городов.

Янсуков выразил сожаление, что Центробанк не поддержал предложение «Аванти».

«На мой взгляд, в данном случае можно было бы сделать исключение из «сложившейся традиции», ведь Владимир Владимирович Путин является нашим национальным лидером, объединяющим весь российский народ в период действия международных санкций. Думаю, данная инициатива была бы поддержана подавляющим большинством населения нашей родины», — полагает он.

По его мнению, «инициатива неизбежно повысила бы ценность российской валюты, ведь авторитет Владимира Путина признается и в России, и за ее пределами».