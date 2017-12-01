Американские фондовые индексы в четверг показали положительную динамику.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,82% и составил 2 647,58 пункта. Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,39%, до 24 272,35. Высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 0,73%, до 6 873,97 пункта.

«Индекс Dow Jones закрыл ростом пятую сессию подряд, причем в четверг он ускорился. Впервые был взят рубеж 24 000 пунктов. Инвесторы по-прежнему сосредоточены на голосовании сената по налоговой реформе, и активность республиканцев обнадежила. Все 11 секторов закрыли день ростом во главе с энергетическим (плюс 1,55%), в котором инвесторы приветствовали решения ОПЕК и других нефтедобывающих стран продлить соглашение по заморозке добычи нефти до конца 2018 года», — отмечает эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.