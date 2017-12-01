Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в пятницу преимущественно положительную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:15 мск повысился на 0,45% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 827,76 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в плюсе на 0,09% — на отметке 29 203,43, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на уровне 0,33% и находился на уровне 3 306,31 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,79%, до 3 460,42. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,26%, до 2 482,85 пункта.