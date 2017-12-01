Письмо менеджера «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова о проблемах в четырех крупных банках было серьезной ошибкой с точки зрения публичности, признал в интервью «Коммерсанту» совладелец Альфа-Банка Петр Авен. Однако с профессиональной точки зрения к Сергею Гаврилову претензий нет, отметил он.
«Он чрезвычайно грамотный эксперт и продолжает работать. Были призывы его уволить, чуть ли не расстрелять, но это не наша стилистика, не наш путь. Он как работал, так и работает. Каждый может ошибиться», — рассказал Авен.
Напомним, в августе директор по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов предупредил клиентов о проблемах банка «ФК Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В письме говорилось, что управляющая компания закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России». Гаврилов прогнозировал, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже осенью.
После этого Центробанк обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) «с указанием на наличие признаков недобросовестной конкуренции в действиях УК «Альфа-Капитал» и просьбой провести проверку. Впоследствии ЦБ вызвал Гаврилова на беседу и инициировал проверку в отношении его действий. ФАС отказалась возбуждать дело в отношении «Альфа-Капитала».
Сама УК «Альфа-Капитал» тогда заявила, что в письме изложена личная точка зрения Гаврилова и какой-либо непубличной негативной информацией в отношении этих банков она не обладает.
Информация о якобы нестабильном положении нескольких российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке «Альфа-Капитала», является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 659,54 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 314,65 млрд, кредитный портфель — 1 628,95 млрд, обязательства перед населением — 748,45 млрд.