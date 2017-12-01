Письмо менеджера «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова о проблемах в четырех крупных банках было серьезной ошибкой с точки зрения публичности, признал в интервью «Коммерсанту» совладелец Альфа-Банка Петр Авен. Однако с профессиональной точки зрения к Сергею Гаврилову претензий нет, отметил он.



«Он чрезвычайно грамотный эксперт и продолжает работать. Были призывы его уволить, чуть ли не расстрелять, но это не наша стилистика, не наш путь. Он как работал, так и работает. Каждый может ошибиться», — рассказал Авен.

Напомним, в августе директор по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов предупредил клиентов о проблемах банка «ФК Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В письме говорилось, что управляющая компания закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России». Гаврилов прогнозировал, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже осенью.

После этого Центробанк обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) «с указанием на наличие признаков недобросовестной конкуренции в действиях УК «Альфа-Капитал» и просьбой провести проверку. Впоследствии ЦБ вызвал Гаврилова на беседу и инициировал проверку в отношении его действий. ФАС отказалась возбуждать дело в отношении «Альфа-Капитала».

Сама УК «Альфа-Капитал» тогда заявила, что в письме изложена личная точка зрения Гаврилова и какой-либо непубличной негативной информацией в отношении этих банков она не обладает.

Альфа-Банк: доклад о проблемах четырех банков​ — частное мнение аналитика​ Информация о якобы нестабильном положении нескольких российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке «Альфа-Капитала», является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.





