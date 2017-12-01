Первого декабря в России истекает срок уплаты имущественных налогов. Речь идет о налоге земельном, транспортном, а также на недвижимое имущество.

Начисление пеней на неоплаченные налоги пойдет со 2 декабря, передает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Пени будут начисляться за каждый календарный день просрочки. Процентная ставка пеней для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, равняется одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ (в настоящее время — 8,25%).

За 2017 год в России было получено 74 млн налоговых уведомлений, из которых по состоянию на 1 ноября граждане оплатили лишь треть (85 млрд рублей).

Согласно данным на 1 декабря 2016 года, в консолидированные бюджеты субъектов РФ поступило 142,8 млрд рублей, или более 65% от общего количества начисленных сумм налогов. В ФНС рассчитывают, что в этом году данная сумма будет увеличена.