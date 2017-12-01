Бывший глава ФТС России Андрей Бельянинов вступил в должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующее решение было принято на очередном заседании совета ЕАБР в Астане.

Он сменил Дмитрия Панкина, руководившего банком с февраля 2015 года.



Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре поручил Минфину внести кандидатуру Андрея Бельянинова для назначения предправления ЕАБР.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами — участниками ЕАБР являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация и Таджикистан.

Андрей Бельянинов родился 14 июля 1957 года в Москве. В 1978-м окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова по специальности «финансы и кредит», экономист. В 2005 году получил ученую степень доктора экономических наук, в 2015-м — доктора политических наук. После института был приглашен на работу в КГБ СССР. Работал в ряде зарубежных стран, во второй половине 1980-х — сотрудник посольства СССР в ГДР. В 1992—1994 годах — заместитель председателя правления РЭА-Банка, в 1994—1999 годах — заместитель председателя правления, председатель правления Новикомбанка. С 1999 года — заместитель генерального директора ФГУП «Промэкспорт», в 2004—2006 годах — директор Федеральной службы по оборонному заказу. В 2006—2016 годах — руководитель Федеральной таможенной службы.