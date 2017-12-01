Президентом конференции ОПЕК с января станет министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, сообщил действующий президент ОПЕК, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.



«Мой срок (на посту президента ОПЕК) заканчивается, и его высочество Сухейль аль-Мазруи был номинирован и единогласно выбран следующим президентом конференции ОПЕК. Он начнет исполнять свои обязанности президента ОПЕК с 1 января 2018 года», — сказал аль-Фалих в ходе пресс-конференции.

Нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, на встрече в четверг договорились продлить сделку о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев — до конца 2018 года.