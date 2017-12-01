Альфа-Банк готов и дальше заниматься оздоровлением кредитных организаций в рамках старого механизма и ведет соответствующие переговоры с Центробанком. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил совладелец банка Петр Авен.
«Мы готовы вновь стать санаторами, хотим и считаем, что умеем это делать хорошо, честно и с меньшими потерями для ЦБ, нежели по новой схеме», — сказал Авен. Он добавил, что есть несколько конкретных банков, которые кредитная организация хотела бы санировать, но называть их не стал.
Он напомнил о двух успешных санациях Альфа-Банка по старой схеме и о том, что нескольким десяткам других банков-санаторов потом самим понадобилось оздоровление.
Возможность взять на санацию какой-либо банк недавно обсуждалась с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, рассказал Авен. По его словам, ответа пока не было, но «из того, что мы сейчас видим, мне кажется, что движение не в нашу сторону».
«Ну нет — значит нет», — заключил банкир.
«Если вы знаете, из 30 банков-санаторов десяти потом самим потребовалась санация. Это критически плохой результат, поэтому и сделана попытка кардинально поменять систему. Вместе с тем я не считаю, что надо было отказываться от старой. Возьмем пример Альфа-Банка. Может быть, хвастаться нехорошо, но у нас за плечами вполне успешные санации Балтийского банка и банка «Северная Казна», — отметил Авен.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 659,54 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 314,65 млрд, кредитный портфель — 1 628,95 млрд, обязательства перед населением — 748,45 млрд.