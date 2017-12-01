Альфа-Банк готов и дальше заниматься оздоровлением кредитных организаций в рамках старого механизма и ведет соответствующие переговоры с Центробанком. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил совладелец банка Петр Авен.



«Мы готовы вновь стать санаторами, хотим и считаем, что умеем это делать хорошо, честно и с меньшими потерями для ЦБ, нежели по новой схеме», — сказал Авен. Он добавил, что есть несколько конкретных банков, которые кредитная организация хотела бы санировать, но называть их не стал.

Он напомнил о двух успешных санациях Альфа-Банка по старой схеме и о том, что нескольким десяткам других банков-санаторов потом самим понадобилось оздоровление.

Возможность взять на санацию какой-либо банк недавно обсуждалась с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, рассказал Авен. По его словам, ответа пока не было, но «из того, что мы сейчас видим, мне кажется, что движение не в нашу сторону».

«Ну нет — значит нет», — заключил банкир.

«Если вы знаете, из 30 банков-санаторов десяти потом самим потребовалась санация. Это критически плохой результат, поэтому и сделана попытка кардинально поменять систему. Вместе с тем я не считаю, что надо было отказываться от старой. Возьмем пример Альфа-Банка. Может быть, хвастаться нехорошо, но у нас за плечами вполне успешные санации Балтийского банка и банка «Северная Казна», — отметил Авен.