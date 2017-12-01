Сбербанк Россиии «Транснефть» предприняли попытку урегулировать громкий спор ценой 66,5 млрд рублей по указанию президента России Владимира Путина, который после взаимных жалоб порекомендовал прекратить разбирательство и договориться, пишет «Коммерсант».



Как сообщалось, Сбербанк и «Транснефть» начали переговоры о мировом соглашении для того, чтобы проработать нюансы мирового соглашения. Юристы обеих компаний попросили отложить рассмотрение кассационной жалобы «Транснефти» на решение суда.



Громкий спор начался в январе: «Транснефть» подала иск к Сбербанку, оспаривая сделки валютных опционов (колл и пут) с барьерным условием, заключенных еще в 2013-м с датой исполнения в сентябре 2015 года. По колл-опциону барьер был установлен в 45 рублей за доллар, а затем увеличен до 50 рублей. Но из-за девальвации рубля по отношению к доллару в конце 2014 года компании пришлось выплатить банку 66,5 млрд рублей.



В иске «Транснефть» ссылалась на то, что не является квалифицированным инвестором, сделка была спекулятивной, а банк вел себя недобросовестно, не раскрыв всю необходимую информацию, в том числе о возможном росте курса доллара. Сбербанк настаивал, что «Транснефть» не новичок в таких сделках, компания получила всю информацию о рисках, осознавала их и признавала законность сделок, передумав лишь через полтора года. Арбитражный суд Москвы в июле удовлетворил иск, но в августе апелляция отменила это решение.

Стороны возможные условия мирового соглашения не раскрывают. В Сбербанке лишь сообщили, что ведут переговоры, для завершения которых необходимы три недели. В «Транснефти» просто отказались от комментариев. По предположению источников газеты, в итоге «Транснефть» может получить от Сбербанка «определенную сумму отступных», но гораздо меньше даже половины требуемой. Однако окончательного решения по деньгам пока нет. При этом банк хочет обойтись вообще без выплаты отступных, взамен предоставив компании льготные условия и преференции по кредитам или другим своим продуктам.

Стороны уже пытались помириться до апелляции. Тогда, по данным газеты, банк направлял компании проект соглашения, который также не предусматривал прямых денежных выплат. Слова представителя Сбербанка о том, что утверждение соглашения судом может не понадобиться, два источника издания объясняют вариантом, когда «Транснефть» отказывается от кассационной жалобы.