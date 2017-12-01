АО «Московско-Парижский Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, сконцентрировавший свою деятельность на обслуживании компаний, действующих в строительном секторе экономики Московского региона. Ключевыми операциями для финансового учреждения являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, а также операции на межбанковском рынке. Основным источником фондирования активных операций кредитной организации выступают средства предприятий и организаций (38,5%). Бенефициарами общества выступают председатель совета директоров банка Олег Карчев, Алексей Абрамов и Владислав Мангутов.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 3,10 млрд рублей (351-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,12 млрд, кредитный портфель — 1,62 млрд, обязательства перед населением — 1,06 млрд.