Московско-Парижский Банк с 1 декабря вводит вклад «Новогодний». Минимальная сумма депозита составляет 100 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей. Срок — 200 дней. Доходность составит 8,5% годовых.
Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Предложение действует до 31 декабря.
«В случае досрочного возврата депозита проценты по вкладу начисляются и выплачиваются по ставке вклада до востребования. Пролонгация договора на новый срок не предусмотрена», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.
АО «Московско-Парижский Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, сконцентрировавший свою деятельность на обслуживании компаний, действующих в строительном секторе экономики Московского региона. Ключевыми операциями для финансового учреждения являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, а также операции на межбанковском рынке. Основным источником фондирования активных операций кредитной организации выступают средства предприятий и организаций (38,5%). Бенефициарами общества выступают председатель совета директоров банка Олег Карчев, Алексей Абрамов и Владислав Мангутов.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 3,10 млрд рублей (351-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,12 млрд, кредитный портфель — 1,62 млрд, обязательства перед населением — 1,06 млрд.