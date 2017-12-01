Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:04 мск увеличился на 0,07% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 102,12 пункта. Индекс РТС на тот же момент поднялся на 0,04% и находился на отметке 1 132,06 пункта.

«Ожидаем нейтрального старта торгов на российском рынке из-за смешанной динамики азиатских фондовых индексов, поддержку которым оказал американский рынок. Так, благодаря одобрению налоговой реформы Трампа Джоном Маккейном, который имеет весомый авторитет в Республиканской партии США, американские инвесторы отбросили все сомнения и подняли SP 500 на новые исторические высоты, и в пике достигали 2 657 пунктов. Теперь инвесторы ждут финального голосования по реформе, которое может состояться в ближайшие недели», — отмечает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.