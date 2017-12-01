Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» принял решение о вхождении вице-президента Вячеслава Ермолина в состав правления банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Северо-западное Главное управление Банка России согласовало его кандидатуру на этот пост. Ермолин будет курировать корпоративный блок бизнеса банка «Санкт-Петербург».

«Я рад присоединиться к команде банка «Санкт-Петербург», применить свой опыт, знания и силы в одном из крупнейших публичных частных банков России, который имеет большой потенциал для развития и роста», — сказал Ермолин.

При этом набсовет принял решение о выводе Оксаны Сивокобильска из состава правления. Решение принято в целях сохранения численного состава правления банка. Сивокобильска в должности заместителя председателя правления сконцентрируется на приоритетных для банка задачах, связанных с дигитализацией розничного бизнеса, обслуживанием микросегмента юридических лиц и управлением филиальной сетью.

Банк «Санкт-Петербург» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» — крупный по размеру активов подконтрольный менеджменту региональный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц и валютные операции. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц и средства предприятий и организаций (30,9% и 26,0% соответственно). Бенефициары банка — группа физических лиц, в которой мажоритарным акционером выступает Александр Савельев, владеющий 23,70% акций общества.
В настоящий момент бенефициарами банка являются председатель наблюдательного совета банка Александр Савельев (23,70%), Кристина Миронова, Павел Филимоненок и Владимир Реутов (по 7,64%), Оксана Савельева (5,73%), Сергей Сердюков (5,70%), ЕБРР (5,49%), Валерий Пузиков (3,11%), Владимир Матвиенко (2,65%) и Максим Воробьев (1,09%). Часть акций принадлежит ряду международных инвестфондов: «Ист Кэпитал Холдинг АБ» (6,66%), «Ю Би ЭС Групп АГ» (1,07%) и «Хоскинг Глобал Фонд Пи Эл Си» (1,02%). На акционеров-миноритариев приходится 20,83% акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 608,54 млрд рублей (20-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 70,93 млрд, кредитный портфель — 331,16 млрд, обязательства перед населением — 182,40 млрд.