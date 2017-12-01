Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» принял решение о вхождении вице-президента Вячеслава Ермолина в состав правления банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Северо-западное Главное управление Банка России согласовало его кандидатуру на этот пост. Ермолин будет курировать корпоративный блок бизнеса банка «Санкт-Петербург».
«Я рад присоединиться к команде банка «Санкт-Петербург», применить свой опыт, знания и силы в одном из крупнейших публичных частных банков России, который имеет большой потенциал для развития и роста», — сказал Ермолин.
При этом набсовет принял решение о выводе Оксаны Сивокобильска из состава правления. Решение принято в целях сохранения численного состава правления банка. Сивокобильска в должности заместителя председателя правления сконцентрируется на приоритетных для банка задачах, связанных с дигитализацией розничного бизнеса, обслуживанием микросегмента юридических лиц и управлением филиальной сетью.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 608,54 млрд рублей (20-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 70,93 млрд, кредитный портфель — 331,16 млрд, обязательства перед населением — 182,40 млрд.