Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» принял решение о вхождении вице-президента Вячеслава Ермолина в состав правления банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Северо-западное Главное управление Банка России согласовало его кандидатуру на этот пост. Ермолин будет курировать корпоративный блок бизнеса банка «Санкт-Петербург».



«Я рад присоединиться к команде банка «Санкт-Петербург», применить свой опыт, знания и силы в одном из крупнейших публичных частных банков России, который имеет большой потенциал для развития и роста», — сказал Ермолин.

При этом набсовет принял решение о выводе Оксаны Сивокобильска из состава правления. Решение принято в целях сохранения численного состава правления банка. Сивокобильска в должности заместителя председателя правления сконцентрируется на приоритетных для банка задачах, связанных с дигитализацией розничного бизнеса, обслуживанием микросегмента юридических лиц и управлением филиальной сетью.