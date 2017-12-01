Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 7 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 58,52 рубля, курс евро увеличился на 22 копейки, до 69,74 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта будет торговаться без тренда на укрепление к доллару в ожидании результата по решению ОПЕК, отмечает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.

«Картель и страны вне его договорились о пролонгации сокращения добычи до конца 2018 года. На этом фоне котировки январского фьючерса на нефть снизились на 70 центов, до 63,4 доллара за баррель, при этом прошла его экспирация по цене 63,6 доллара, а февральский фьючерс начал торги с 62,8 доллара за баррель, поэтому укрепления рубля не последует», — комментирует эксперт.

Кроме того, продолжает он, в преддверии публикации ключевой макростатистики по труду в США на следующей неделе доллар будет иметь больше шансов укрепиться относительно рубля.

В свою очередь, аналитик «Альпари» Владислав Антонов предлагает обратить внимание на открытие долгового рынка. «Дело в том, что по итогам четверга индекс RGBI снизился на 0,06%, до 140,38. Если в пятницу тенденция к снижению индекса сохранится, то перед выходными курс рубля закроется снижением», — поясняет эксперт.

На декабрь он не видит факторов для укрепления рубля, поэтому ждет его ослабления. С точки зрения технического анализа при вялотекущей торговой активности на валютном рынке курс доллара к концу первого зимнего месяца может достичь 61 рубля, допускает аналитик.

«Если же доллар перейдет уровень 60,5 рубля к середине декабря, то американская валюта преподнесет новогодний сюрприз, пробив уровень 62,5 рубля», — предупреждает Антонов.

Однако он не исключает, что сдерживать от падения российскую валюту ЦБ РФ может вплоть до президентских выборов в марте следующего года.