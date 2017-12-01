Банк «Ренессанс Кредит» изменил ставки по двум вкладам.
«Ренессанс доходный» в долларах оформляется под 0,35—1,5% годовых (вместо 0,35—1,1%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Ренессанс накопительный» в рублях открывается под 7,25—8% годовых (ранее — под 7,25—8,25%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
Срок депозитов составляет 91, 181, 271 и 367 дней. Минимальная сумма при оформлении вкладов в офисе банка — 30 тыс. рублей или 500 долларов, онлайн — 5 тыс. рублей или 100 долларов.
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении кредитов наличными и кредитов на покупку товаров в точках продаж компаний-партнеров, выдаче кредитных карт, привлечении средств граждан во вклады и проведении операций на валютном рынке. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Лемерсон Финанс Лимитед» (конечный бенефициар — Игорь Кесаев), 6,5% у Евгения Юрченко.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 123,72 млрд рублей (59-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 17,32 млрд, кредитный портфель — 107,72 млрд, обязательства перед населением — 86,00 млрд.